Starcks, la cripto-borsa dei calciatori sbarca su Btcex

Starcks è una startup italiana che unisce sport e web 3.0. Consente ai tifosi di acquistare e scambiare i token di alcuni calciatori (sulla piattaforma al momento sono 12 - fra cui Immobile, Frattesi, Bove e Carnesecchi) il cui valore è direttamente collegato alle prestazioni in campo e fuori.

Starcks , startup 100% made in Italy che unisce sport e web 3.0, è pronta a sbarcare su una piattaforma internazionale. Lo farà martedì 23 maggio con la sua criptovaluta (lo 'Star Token' ): a soli 7 mesi dal suo lancio, è l'unico progetto interamente italiano ad essere stato selezionato da un Exchange internazionale dall'inizio dell'anno. Si tratta di Btcex , portale con un 'traffico' giornaliero medio di 300 milioni di scambi e oltre 1 milione di visite univoche per settimana . Il listing dello 'Star Token' avverrà tramite l'assistenza di Coinbar S.p.A ad un prezzo di partenza di 0,03 centesimi , valore triplicato rispetto a quello di partenza.

E’ una sorta di cripto-borsa che ha l’obiettivo di consentire ai fan di acquistare e scambiare i token delle star dei maggiori campionati di calcio e, grazie ad essi, partecipare attivamente al loro percorso professionale. Ogni calciatore avrà infatti un token - cioè un asset digitale - associato al proprio nome che sarà direttamente collegato alle prestazioni sia dentro che fuori dal campo di gioco. Come? Grazie ad un algoritmo proprietario che aumenterà o ridurrà automaticamente la supply della moneta del calciatore sulla base di dati statistici obiettivi .

Il primo a sbarcare sulla piattaforma è stato Ciro Immobile , al momento sono 12 i token disponibili di calciatori (fra gli altri Frattesi , Bove e Carnesecchi ) e i fondatori contano di farli diventare almeno 20 prima dell'estate , con una programmazione che prevede listing periodici allargando anche di giovani talenti di Serie B, Serie C e campionati giovanili. E si testa il ' Criptocalcio ', un gioco basato sui token che sarà pronto prima dell'inizio della stagione calcistica 2023/2024.

L'obiettivo di Starcks

Il mondo del calcio è già presente nel web 3.0 e raccoglie una spesa di circa 1,6 miliardi di dollari ogni anno. L’obiettivo di Starcks è quello di dimostrare il valore del diritto di immagine delle star, sempre più importante rispetto a quello della prestazione sportiva, e di trasformarli in vere e proprie “media company”, ovvero soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri fan.