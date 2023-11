Il Brera Tchumene è in Serie A. Ovviamente stiamo parlando della Serie A locale, cioè il Moçambola, la massima divisione nel calcio del Mozambico. La squadra mozambicana del Brera Calcio ha infatti staccato il pass per l'elite del pallone nazionale lo scorso 25 novembre dopo la finale play-off contro il Desportivo da Matola: 1-0 al ritorno dopo il 3-1 in trasferta all’andata.