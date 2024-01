Il centrocampista della Lazio non fa parte della lista del Ct giapponese per la Coppa d'Asia, in programma dal 12 gennaio al 10 febbraio in Qatar. Sul fronte giallorosso invece la Roma avrebbe ricevuto una richiesta di pre convocazione dall'Iran per Azmoun

Un'esclusione eccellente tra i convocati del Giappone per la Coppa d'Asia, che si disputerà in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio. Non farà parte dei 26 il centrocampista della Lazio Kamada, escluso a sorpresa dalla lista da Ct Hajime Moriyasu. Una notizia che non farà piacere al centrocampista ma che consente a Sarri di avere a disposizione un'opzione in più a centrocampo per i prossimi impegni dei biancocelesti. Sul fronte Roma invece, l'Iran avrebbe inviato una lettere al club giallorosso per avere la disponibilità di Azmoun, attaccante che con la zua nazionale ha segnato 49 gol in 75 presenze