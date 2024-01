Brasile a lutto per il "professore", unico ad aver vinto quattro Mondiali, due da giocatore e due da allenatore (l'ultimo quello del 1994 da coordinatore tecnico). In carriera ha conquistato quasi 40 trofei, vincendo in ogni parte del mondo: dal Brasile all'Arabia Saudita, passando per il Kuwait. Ecco il palmares completo

MORTO MARIO ZAGALLO: AVEVA 92 ANNI