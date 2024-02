La finale della Riyadh Season Cup è stata introdotta da uno spettacolo con un ospite insolito: "The Undertaker", leggenda del wrestling, è entrato in campo per sollevare il trofeo e presentarlo al pubblico, riproducendo lo stesso show diventato famoso quando saliva sul ring. Tutto questo sotto lo sguardo divertito di Cristiano Ronaldo: il suo Al Nassr ha poi perso la finale per 2-0 contro l'Al Hilal di Milinkovic-Savic e Brozovic

