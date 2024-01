Con il 3-0 dei padroni di casa e campioni in carica del Qatar sul Libano, si è aperta la Coppa d'Asia. Inizialmente prevista nel 2023 in Cina, si disputa invece -mantenendo la denominazione che riporta l'anno precedente- nello stesso paese che ha ospitato gli ultimi mondiali di calcio. 24 le nazionali al via, divise in 6 gironi. La finale in programma il 12 febbraio. Unico convocato di A il romanista Azmoun. Mercoledì il debutto dell'Arabia del ct Mancini. Tutti i risultati delle partite e le classifiche