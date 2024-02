La Costa d'Avorio batte la Nigeria 2-1 in rimonta e vince la Coppa d'Africa per la terza volta nella sua storia (nonostante l'esonero del c.t. Jean-Louis Gasset a torneo in corso). La Nigeria sblocca il match con Troost-Ekong (ex Udinese e Salernitana), i padroni di casa pareggiano con Kessié al 62'. Il gol decisivo della Costa d'Avorio porta la firma di Haller ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT

La Costa d'Avorio ha vinto la Coppa d'Africa per la terza volta nella sua storia, dopo aver battuto la Nigeria 2-1 in rimonta nella finalissima giocata ad Abidjan. La Nigeria passa in vantaggio al 38' con un colpo di testa di Troost-Ekong (ex Udinese e Salernitana). I padroni di casa trovano il gol del pari al 62' con Kessié (ex Milan), Haller segna la rete del definitivo 2-1 a nove minuti dalla fine. Una storia splendida quella di Haller: l'attaccante del Borussia Dortmund alza un trofeo al cielo dopo aver sconfitto un tumore ai testicoli. Tra i migliori in campo c'è NDicka della Roma, protagonista anche di un diverbio con Osimhen.

Troost-Ekong ancora a segno contro la Costa d'Avorio Inizia meglio la Costa d’Avorio, che dopo 7’ confeziona la prima occasione: Adingra crossa in mezzo per il compagno d’attacco Haller, che prova a deviare il pallone in scivolata, ma non arriva puntuale all’impatto con la sfera. Al 26’ si accende un duello tra due giocatori della Serie A: scintille tra NDicka e Osimhen, l'attaccante del Napoli accusa il difensore della Roma di aver allargato il braccio in occasione di un contrasto aereo. Al 38’ la Nigeria sblocca il match con Troost-Ekong: il difensore ex Udinese e Salernitana segna su calcio d’angolo, grazie a uno stacco imperioso al centro dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per Troost-Ekong è il terzo gol in questa Coppa d’Africa. Non solo: Troost-Ekong aveva già segnato in questa edizione del torneo contro la Costa d’Avorio, il suo gol fu decisivo nella vittoria per 1-0 nel girone A.