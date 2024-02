Sovrapposizione del terzino, passaggio filtrante, cross arretrato in area e gol: una delle azioni più semplici e belle del calcio. Anche la più classica, ma mai prevedibile. Soprattutto se gli interpreti sono Lionel Messi e Jordi Alba. L'argentino e il terzino spagnolo hanno terrorizzato per anni le difese spagnole ed europee con la loro intesa, vincendo insieme 5 Liga, 5 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Dal 2023 hanno deciso di replicare la formula di successo a Miami, in MLS. E ci stanno riuscendo alla grande. Nella seconda giornata del campionato americano, l'Inter Miami ha pareggiato 1-1 con i Los Angeles Galaxy proprio grazie a un gol di Messi nel recupero su assist di Jordi Alba. Una doppia triangolazione iniziata e conclusa dal Pallone d'Oro in carica. Anche dall'altra parte dell'oceano i due non hanno perso lo smalto.