Anche i figli di Barzagli e Borja Valero alla 27^ edizione del trofeo Selis

La 27^ edizione del trofeo Manlio Selis ha portato nel nord della Sardegna 800 ragazzini under14 di 40 squadre diverse, divise tra società professionistiche e non di tutta Italia, Europa e mondo (vista la presenza di una squadra argentina, il Tallares di Cordoba. Per la prima volta quest’anno tutte 75 le partite del trofeo organizzato da Enea Selis in memoria del papà sono visibili live on-line

Le partite si svolgono in otto comuni diversi della Gallura: Olbia, Budoni, Buddusò, Monti, Calangianus, Loiri Porto San Paolo e Arzachena, sede della Finalissima. E anche per quest’anno c’è il patrocinio della regione Sardegna. Tra i volti noti che si sono visti al Selis in queste prime partite c’è stato Javier Pastore , stella di Palermo, PSG e Roma che ha assistito ad alcune gare da bordocampo. E poi ancora Mimmo Criscito che allena la squadra under 14 del Genoa, impegnata nel torneo. Altra curiosità: nella squadra della Fiorentina giocano i figli di due stelle del passato della serie A: Andrea Barzagli e Borja Valero .

La squadra tifata d tutti

Non solo calcio. Il Torneo Selis ha ospitato una squadra speciale di ragazzi guariti da tumori pediatrici. Si chiama ‘100 per 100 Ugi Torino’ ed è la squadra dell'Ospedale Infantile 'Regina Margherita, di Ugi e del Torino Fc. Sono arrivati in Sardegna grazie all'amicizia tra Enea Selis e Silvano Benedetti, per tanti anni responsabile settore giovanile Torino. I ragazzi del reparto di oncoematologia pediatrica hanno giocato insieme per la prima volta nel settembre 2018 e da allora sono nate amicizie che hanno avuto enormi benefici sul loro decorso. La società granata si è resa disponibile con Emiliano Moretti e Alberto Barile, mettendo a disposizione due professionisti, Marco Morra e Silvano Benedetti. Il progetto vede impegnato anche Corrado Buonagrazia, attuale responsabile attività di base del Torino.