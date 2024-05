Dopo l'ok della Conmebol a espandere da 23 a 26 le rose dei convocati, il Ct del Brasile ha inserito in lista anche Ederson dell'Atalanta e Bremer della Juve (che raggiunge Danilo). Intanto out Ederson del City per la frattura all'orbita

Ederson, centrocampista dell'Atalanta, è stato tra i quattro giocatori aggiunti alla rosa del Brasile per la Coppa America di quest'anno negli Stati Uniti. L'allenatore del Brasile Dorival Junior ha convocato anche il portiere del San Paolo Rafael, il difensore della Juventus Bremer e l'esterno del Porto Pepe, come comunicato in una nota la Confederazione brasiliana di calcio. L'annuncio è arrivato dopo che la Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha consentito alle squadre di espandere le proprie squadre di Coppa America a 26 giocatori da un limite originale di 23.

Out Ederson del City

Rafael è stato incluso come sostituto diretto del portiere Ederson, che è stato escluso dalla squadra dopo aver subito una frattura all'orbita dell'occhio destro mentre giocava per il Manchester City contro il Tottenham il 14 maggio. Il Brasile inizierà il suo cammino in Coppa America contro la Costa Rica a Los Angeles il 24 giugno e incontrerà anche Paraguay e Colombia nella fase a gironi. Le cinque volte vincitrici della Coppa del Mondo si riscalderanno per il torneo con le amichevoli contro il Messico l'8 giugno e contro gli Stati Uniti quattro giorni dopo.