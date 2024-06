Millwall, nazionale montenegrina e tutto il mondo del calcio in lutto per la morte di Matija Sarkic, 26enne portiere che solo 10 giorni fa (lo scorso 5 giugno) era sceso in campo 90 minuti con il suo Paese contro il Belgio in amichevole. "Siamo completamente devastati", ha scritto il club inglese su 'X' nel post in cui ha dato il triste annuncio