Lo sfogo in diretta Instagram del giocatore del Napoli contro il ct della Nigeria che lo aveva accusato di non dare il massimo e di chiamarsi fuori da alcuni impegni della nazionale. Osimhen non ha preso parte ai match di giugno della Nigeria per infortunio TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO LIVE

Scoppia il caos in Nigeria, protagonista Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli si è sfogato in diretta su Instagram contro il ct Finidi Goerge che lo aveva nominato in conferenza stampa come esempio per sottolineare come alcuni dei migliori giocatori del paese non diano abbastanza importanza agli impegni con la nazionale. Parole che hanno scatenato l’ira del 25enne sui social, che ha saltato gli ultimi match della Nigeria, valevoli per le qualificazioni ai Mondiali, per infortunio.

La ricostruzione dell’accaduto Andiamo per ordine. Nelle scorse ore, il ct Finidi George aveva accusato l’attaccante di non dare il massimo e di tirarsi fuori volutamente da alcune partite della nazionale (impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali). "Non lo posso supplicare di giocare con la Nigeria, sembra che siano i calciatori a decidere quando essere a disposizione". Da qui la risposta furiosa in diretta dell'attaccante: "Ho perso ogni rispetto e stima per il Ct. Ho sempre giocato con il cuore per il mio Paese, subendo diversi infortuni. Come ora, che sono infortunato: dopo la risonanza magnetica, ho immediatamente chiamato Finidi. Ho fatto fare un video mentre il medico parlava con me e il ct. Renderò pubblici gli screenshot e le foto delle nostre conversazioni: non si possono dire sciocchezze come quelle. Avevo chiesto a Finidi di poter comunque andare con i ragazzi nonostante l'infortunio, così da poter stare insieme ma mi ha risposto di no, dicendo di restare con la mia famiglia". La diretta è poi stata interrotta da un collaboratore che gli ha strappato da mano il telefono.

La storia di Finidi George: quell'esultanza ai Mondiali del 1994 Gli 'anta' ricorderanno Finidi George come protagonista con la maglia della nazionale di una delle esultanze più bizzarre di sempre, durante i Mondiali del 1994. In Nigeria-Grecia dopo aver segnato un gol si mise a 4 zampe mimando un cane che fa la pipì. Da giocatore era un'ala velocissima che vinse una Champions League con l’Ajax. Poi Betis, Maiorca e Ipswich Town per un totale di 364 presenze, 81 gol e 34 assist. Da allenatore, invece, da quest’anno è il nuovo commissario tecnico della Nigeria, sostituendo il dimissionario José Peseiro dopo la sconfitta in finale di coppa d’Africa.