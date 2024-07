Per il Messico serviva vincere contro l’Ecuador per poter andare ai quarti di finale di Copa America. Il match si è però concluso, tra tantissime occasioni costruite dai messicani, sul punteggio di 0-0. Nulla da fare, dunque, per la squadra del ct Lozano. Alla fine è passata la Nazionale di Sanchez Bas, che affronterà l'Argentina di Messi e compagni nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio. Nel corso del match non sono mancate le occasioni, ma il Messico non è riuscito a battere il portiere ecuadoriano Alexander Dominguez. Nella ripresa il centravanti del Feyenoord Santiago Gimenez ha colpito un palo, mentre nel recupero l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore che è stato però cancellato dal VAR.