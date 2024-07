Amichevole terminata in rissa tra l ’Hajduk Spalato , squadra allenata da Gennaro Gattuso, e il Fenerbahce di Mourinho . Il match si è concluso sul punteggio di 1-0 in favore dello Spalato, ma a fare notizia è l ’alta tensione che è scoppiata nel finale . Tutto è nato da un confronto acceso tra Djiku e l'ex Inter Livaja che sono venuti alle mani. Scontro che ha portato gli altri giocatori, con i due allenatori compresi , a intervenire per cercare di placare gli animi.

Le parole di Gattuso e il saluto con Mourinho

Di tutt’altra immagine, invece, quanto accaduto nel pre partita, con un simpatico siparietto tra Gattuso e Mourinho: "José mi ha chiesto perché avessi scelto l’Hajduk dopo aver allenato Napoli e Marsiglia, ma per me è come allenare il Real Madrid. I ragazzi mi rendono felice ogni mattina quando scendo in campo" ha spiegato l’allenatore italiano.