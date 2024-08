Chiusa la carriera sul campo e a pochi giorni dalle dimissioni dalla CAN, un nuovo incarico per l'ex numero uno degli arbitri italiani, scelto dalla Federcalcio russa e inserito come "esperto" nella commissione arbitrale

Un nuovo ruolo per Daniele Orsato, a pochi giorni dalle dimissioni dall'organico della CAN (la Commissione Arbitri Nazionale di serie A e B): l'ex numero uno degli arbitri italiani sarà consulente tecnico della Commissione arbitrale russa. Ad annunciarlo è stata la stessa Federcalcio della Russia che ha aggiornato l'organigramma aggiungendo come "esperto" Orsato nella commissione presieduta dal serbo Mazic e che vede tra i membri altri ex arbitri internazionali di alto livello come l'argentino Pitana, il turco Cakir e l'uzbeko Irmatov.