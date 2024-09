Tra i dieci candidati al trofeo Kopa è certamente il meno noto al grande pubblico, ma non per questo Karim Konaté merita meno degli altri di essere in lizza per il premio. Attaccante ivoriano classe 2004, è da sempre paragonato a Didier Drogba, suo grande idolo. Ha iniziato a giocare per strada e ora sogna di raggiungere i grandi palcoscenici europei