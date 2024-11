C'è chi ha giocato sul suo cognome, come Tijjani Reijnders, diventato un "Power Reijnders" per la notte delle streghe. Chi ha scelto Harry Potter, chi è diventato un supereroe, chi si è buttato nel Paese delle Meraviglie di Alice, chi è andato a caccia di fantasmi. Come ogni anno, i calciatori si sono sbizzarriti con i costumi per la festa di Halloween. Ecco alcuni dei travestimenti più originali e curati