Nella gara di ritorno dei quarti di Concacaf Nations League, il milanista porta in vantaggio gli Usa (su assist di McKennie) e poi festeggia mimando il celebre balletto del presidente appena rieletto, la cosiddetta Trump dance. “Non era qualcosa di politico -ha spiegato poi Pulisic- Era solo per divertimento, ho visto molte persone farlo e ho pensato fosse divertente”. Nel match, finito 4-2 per gli Usa, in gol anche lo juventino Weah su assist dell'altro milanista Musah

Un gran gol e un’esultanza che non passa inosservata. Presidenziale. Nella notte Christian Pulisic porta in vantaggio gli Usa con la Giamaica e festeggia imitando la celebre “Trump Dance”, popolarissima sui social, dove sono tantissimi i video del presidente appena rieletto che balla sulle note di YMCA. Pulisic ha scelto di fare esattamente quel gesto, senza significati politici, come ha poi spiegato nel post partita. Lancio-assist di McKennie e gran tocco di sinistro di controbalzo del milanista, che ha poi aspettato lo juventino: anche McKennie si è unito ai festeggiamenti mimando il balletto di Donald Trump. Il match contro la Giamaica, gara di ritorno dei quarti di finale di Concacaf Nations League, è poi finito 4-2 per gli Usa. Secondo gol che ha visto ancora Pulisic protagonista, suo il tiro deviato poi nella sua porta dal giamaicano Bernard. Nel secondo tempo, il quarto gol porta la firma di un altro “italiano”: gran tiro dello juventino Weah su assist del milanista Musah. Weah e Pulisic in gol, su assist rispettivamente di Musah e MkKennie. Milan-Juve, di sabato, per ora oltreoceano, è già iniziata.