Il portiere del Tigres Nahuel Ignacio Guzman ha provato in tutti i modi ad infastidire Sergio Ramos ma alla fine non ci è riuscito. Durante la gara tra Tigres e Monterrey, il portiere argentino si è girato di spalle al difensore del Monterrey, Sergio Ramos, proprio mentre stava per calciare un rigore cruciale. Un vero e proprio show: braccia larghe del portiere, lo spagnolo ha sorriso e ha risposto con il gesto del cucchiaio. Poi il gol e l'esplosione di gioia. Alla fine, la sua rete non è bastata: la partita è finita 2-1 per i padroni di casa.