Lega Nazionale Dilettanti, Comune e club di calcio Guidonia Montecelio hanno presentato questa mattina, presso la sala consiliare della città, il programma delle finali nazionali giovanili della LND , per la prima volta concentrate in unico, grande evento che metterà in vetrina i migliori talenti del calcio di base. Dal 12 al 14 giugno , lo stadio “ Città dell’Aria ” sarà il teatro di ben cinque sfide che assegneranno gli scudetti per le competizioni Juniores nazionali (Serie D e Serie C femminile) e regionali , Under 18 Dilettanti oltre alla Coppa Italia Regionale femminile , trofeo che vale l’accesso al prossimo campionato di Serie C.

Abete: "Uno dei momenti più significativi della stagione"

Ad intervenire il presidente LND Giancarlo Abete, il sindaco e l’assessore allo Sport del Comune di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo e Cristina Rossi, il DG del Guidonia calcio Fabrizio Lucchesi e il presidente Comitato Regionale Lazio LND Roberto Avantaggiato. Un saluto istituzionale anche da parte della Regione Lazio, rappresentata dal consigliere Marco Bertucci. “La scelta di Guidonia Montecelio come sede delle nostre finali - le parole di Giancarlo Abete- rappresenta un segnale importante di attenzione per il territorio e per la capacità del sistema sportivo di farsi trovare pronto nell’accoglienza e nell’organizzazione di eventi di questa portata. Questi tre giorni costituiscono uno dei momenti più significativi della stagione in cui si celebra non solo il risultato agonistico, ma soprattutto l’impegno e la passione che accompagnano la crescita dei nostri giovani atleti e atlete esaltando i valori di partecipazione, inclusione e appartenenza che caratterizzano il calcio dilettantistico. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Lombardo per la collaborazione istituzionale e al presidente del Guidonia calcio Fusano per l’ospitalità, la disponibilità e l’attenzione dedicate per la riuscita della manifestazione. La sinergia tra istituzioni, società sportive e territorio conferma ancora una volta la funzione sociale e sportiva del calcio di base in Italia e contribuisce a rendere queste finali una vera festa”.