Campionati Giovanili Naizonali: le fasi finali su Skyguida tv
Dall’11 al 27 giugno su Sky Sport e NOW le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Settore Giovanile e Scolastico: 12 partite decisive che assegneranno tutti gli scudetti di categoria, dall’Under 18 all’Under 15. Si comincia oggi con le semifinali Under 18 Professionisti: Inter-Torino e Roma-Bologna
Dall’11 al 27 giugno le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Settore Giovanile e Scolastico sono su Sky e in streaming su NOW, con le 12 partite decisive che assegneranno tutti gli Scudetti di categoria, dall’Under 18 all’Under 15. I Campionati SGS della FIGC coinvolgono ogni stagione circa 5000 atleti, tra club professionistici, dilettanti e futsal sia al maschile che al femminile e rappresentano il laboratorio in cui crescono e si sviluppano i talenti emergenti del calcio italiano. Quest’anno sarà l’Emilia-Romagna ad ospitare l’ultima fase, nelle città di Cesena, Rimini, Forlì, Bellaria, Igea Marina, Milano Marittima e Santarcangelo.
Giovedì le semifinali Under 18: Inter-Torino e Roma-Bologna
Si comincia giovedì 11 giugno, con le semifinali Under 18 Professionisti: Inter-Torino, dallo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo, sarà in programmazione alle 17.30 su Sky Sport Calcio, seguita da Roma-Bologna alle 20.30 sullo stesso canale e in diretta dallo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, impianto che ospiterà anche la finale per il titolo, sabato 13 alle 20 su Sky Sport Calcio. Nella Casa dello Sport ampia copertura delle fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali SGS, con notizie e aggiornamenti continui sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.
Finali Campionati Giovanili Nazionali Settore Giovanile e Scolastico su Sky
Giovedì 11 giugno
- Ore 17.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Cesena
- Ore 20.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Santarcangelo di Romagna
Sabato 13 giugno
- Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, Cesena
Martedì 16 giugno
- Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 17 Serie C, Forlì
Venerdì 19 giugno
- Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 16 Serie C, Santarcangelo di Romagna
Sabato 20 giugno
- Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 15 Serie C, Rimini
Domenica 21 giugno
- Ore 18: Finale Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B, Rimini
Lunedì 22 giugno
- Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B, Forlì
Martedì 23 giugno
- Ore 17.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Santarcangelo di Romagna
Ore 20.30: Semifinale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Cesena
Giovedì 25 giugno
- Ore 20: Finale Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B, Cesena
Sabato 27 giugno
- Ore 17.30: Finale Campionato Nazionale Under 17 Femminile, Milano Marittima