Dall’11 al 27 giugno su Sky Sport e NOW le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Settore Giovanile e Scolastico: 12 partite decisive che assegneranno tutti gli scudetti di categoria, dall’Under 18 all’Under 15. Si comincia oggi con le semifinali Under 18 Professionisti: Inter-Torino e Roma-Bologna

Dall’11 al 27 giugno le fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Settore Giovanile e Scolastico sono su Sky e in streaming su NOW, con le 12 partite decisive che assegneranno tutti gli Scudetti di categoria, dall’Under 18 all’Under 15. I Campionati SGS della FIGC coinvolgono ogni stagione circa 5000 atleti, tra club professionistici, dilettanti e futsal sia al maschile che al femminile e rappresentano il laboratorio in cui crescono e si sviluppano i talenti emergenti del calcio italiano. Quest’anno sarà l’Emilia-Romagna ad ospitare l’ultima fase, nelle città di Cesena, Rimini, Forlì, Bellaria, Igea Marina, Milano Marittima e Santarcangelo.