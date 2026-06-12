Il Brasile piange la scomparsa di Brito, campione del mondo con la maglia verdeopro nel 1970. La Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) ha espresso "il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Brito, ex difensore e campione del mondo con la Nazionale ai Mondiali del 1970, avvenuta giovedì 11 all'età di 86 anni. In questo momento di dolore e tristezza, l'ente esprime la propria solidarietà alla famiglia, agli amici e ai tifosi". "Brito ci ha lasciato come uno dei più grandi difensori nella storia del calcio brasiliano. Il suo contributo alla vittoria della Coppa del Mondo del 1970 sarà ricordato per sempre da tutti noi. Rendo omaggio a questo idolo del nostro Paese. Possa il suo spirito combattivo essere d'ispirazione per i nostri giocatori che parteciperanno alla Coppa del Mondo”, ha dichiarato il presidente della CBF, Samir Xaud. Conquistando il Tri-Coppa del Mondo, il nativo di Rio formò una coppia difensiva vincente con Piazza. Insieme, univano importanti qualità per la difesa. Piazza era noto per la sua tecnica, mentre Brito per la sua forza e presenza fisica. Non a caso, gli fu dato il soprannome di Ercole. Giocò da titolare in tutte e sei le partite del Mondiale e non venne mai sostituito. Nato il 9 agosto 1939, l'ex difensore ha iniziato la sua carriera al Vasco e ha giocato anche in altri importanti club come Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo e Athletico-PR. Il successo ottenuto con queste squadre rese la Nazionale brasiliana una naturale evoluzione del suo percorso professionale. Indossò la maglia verdeoro per otto anni (dal 1964 al 1972), disputando 61 partite con 45 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte. Oltre ai tre titoli mondiali, vinse anche la Copa Roca (1971) e la Taça Independência (1972).