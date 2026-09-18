Futsal, al via la Serie A: L84 Torino-Roma su Sky

Parte oggi la 43^ edizione del campionato di Serie A di futsal. Tutte le squadre in campo venerdì 18 settembr e, una partita per turno, sarà in diretta su Sky: appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW con la sfida tra i campioni d’Italia della L84 Torino e la Roma 1927, semifinalista, una stagione fa, in tutte le competizioni. In attesa di scendere in campo, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione e le novità del play-in e del Flying GoalKeeper

Campionato a 14 squadre , le prime otto al termine del girone di andata si qualificheranno per la Final Eight di Coppa Italia . Al termine della regular season, le prime sei accederanno direttamente ai playoff scudetto, ed è qui che scenderà in campo il play-in, che coinvolgerà dalla settima alla decima classificata : gare secche che determineranno le ultime due partecipanti alla corsa scudetto. Impossibile così adagiarsi sugli allori: terzultima e quartultima dovranno passare per il labirinto dei playout per restare in Serie A e non far la fine delle ultime due classificate, retrocesse. L’incertezza di un campionato che si preannuncia molto equilibrato diventa curiosità col Flying Goalkeeper : l’Italia del futsal si conferma all’avanguardia anche a livello internazionale, sperimentando la nuova norma sul portiere di movimento , autorizzata dalla FIFA in seguito a un’interlocuzione con la Divisione Calcio a 5. Nella prossima Serie A al via venerdì, il superamento della linea mediana da parte del portiere di movimento, con la sua squadra in possesso palla, attiverà uno specifico regime riferito all’intera squadra: se il pallone è nella propria metà campo, la squadra deve portarlo in quella avversaria entro quattro secondi; dopo tale dislocazione, il pallone non può essere riportato nella propria metà del rettangolo di gioco mentre il regime rimane attivo. Così la squadra conserva la possibilità di utilizzare il 5vs4 ma deve accettare una conseguenza precisa: sviluppare l’azione in avanti, visto che la propria metà del rettangolo di gioco non può più essere utilizzata. Più rischio, quindi, più spettacolo.

I campioni d'Italia della L84 Torino sfidano la Roma 1927 su Sky

Si comincia col botto. La sfida tra i campioni d’Italia della L84 Torino, rinforzatisi per ben figurare e rappresentare l’Italia nella prossima Futsal Champions League, e la Roma 1927 (semifinalista in tutte le competizioni una stagione fa) verrà trasmessa in diretta venerdì 18 settembre alle ore 20.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW. "Non penso che sarà una stagione diversa perché abbiamo vinto lo scudetto". Capitan Josiko tiene i torinesi sulla corda. "Abbiamo il dovere di continuare a fare bene - sottolinea lo spagnolo - è vero che bisogna avere l'atteggiamento giusto contro tutti, ma iniziare già con un big match deve subito farci alzare la soglia dell'attenzione. La Roma si è rinforzata molto. Sarà importante trovare la vittoria contro una squadra che parte comunque con l'ambizione di arrivare fino in fondo in ogni competizione". I giallorossi di Reali, grande rivelazione della passata stagione, si godono lo status acquisito nella passata stagione, pronti a lanciare i propri nuovi talenti, senza perdere di competitività. "Per la prima giornata di campionato, già di per sé, si hanno poche certezze, soprattutto quando si affrontano i campioni d’Italia, una società che ha ulteriormente rafforzato la squadra rispetto allo scorso anno, investendo su altri giocatori di grande qualità". Fabrizio Reali sfida così i tricolori: "Avremo alcune assenze, ma proprio per questo mi aspetto sin da subito una grande Roma. Nonostante le difficoltà che potremmo incontrare, sarà probabilmente una sfida di altissimo livello. Un inizio migliore non poteva esserci".