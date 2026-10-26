Dopo aver conquistato la Liga con il Barcellona e il Mondiale con la Spagna nell'ultima stagione, Lamine Yamal è stato premiato, durante la cerimonia del Pallone d'Oro, con il premio Kopa, riservato al miglior talento under 21 al mondo. Per la stella del Barça si tratta del terzo trofeo del genere consecutivo, dopo quelli del 2024 e nel 2025. Yamal è apparso a volto chino durante la premiazione: auspicando per se stesso, probabilmente, un premio più importante. Sul palco del London Palladium Theatre, Yamal ha ringraziato tutti, sostenendo il suo pensiero ossia che che un altro giocatore avrebbe meritato il premio di miglior Under 21 al mondo: "È un onore per me essere qui e ritirare questo premio: mi sarebbe piaciuto vedere il mio compagno di squadra Pau Cubarsì ritirarlo. Penso che sarebbe dovuto andare a lui. Sta giocando ad un livello eccellente da diverso tempo. Questo è il terzo anno che ricevo questo premio. Parlando nello specifico del premio di quest'anno, sarebbe dovuto andare a lui".



Il difensore spagnolo, che era tra i candidati alla vittoria finale, non era presente a Londra per recuperare dopo le sconfitte dell'ultima settimana, maturate contro Psg e Real Madrid. Il difensore classe 2007 ha condiviso, con Yamal, la vittoria della Liga e del Mondiale: la giuria, però, ha preferito assegnare il Kopa nuovamente a Yamal. Anche se Cubarsì avesse ricevuto il premio, per il Barcellona si sarebbe comunque trattato del quinto premio Kopa negli ultimi sei anni (solamente Bellingham nel 2023 ha interrotto il dominio blaugrana).