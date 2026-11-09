Vozinha vince il campionato in Cile con il Colo-Colo: parata decisiva al 97've lo ricordate?
Introduzione
Vi ricordate il portiere-eroe degli ultimi Mondiali, Vozinha? Bene, ci sono anche le sue mani sul 35° "scudetto" del Colo-Colo: lo storico club cileno ha festeggiato la vittoria del titolo grazie al 2-1 contro il Nublense, maturato nei minuti di recupero con il gol di Bolados al 92’ e grazie proprio a una parata decisiva del portiere di Capo Verde… al 97’! E adesso il sogno di Vozinha è giocare la Copa Libertadores a 41 anni.
Quello che devi sapere
Il più bel titolo arriva a 40 anni
Sono mesi incredibili per Vozinha, che all’età di 40 anni sta conoscendo le più grandi soddisfazioni della sua carriera. Praticamente uno sconosciuto fino all’estate 2026, quando con Capo Verde diventa uno dei “personaggi” del Mondiale, proprio grazie alle prestazioni (e alla conseguente fama) con la sua nazionale-simpatia riesce a strappare un ultimo contratto, quando era uno svincolato. Un investimento azzeccato per il Colo-Colo, a giudicare da quell’ultima parata decisiva. Nublense-Colo Colo: per la capolista si tratta del primo match-point per chiudere il campionato cileno e mettersi in tasca il titolo, e le cose sembrano prendere la giusta piega quando dopo 14’ è una vecchia conoscenza della Serie A a sbloccarla: l’ex Juve e Inter Arturo Vidal fa 1-0, ma la festa dura meno di un quarto d’ora. Il pari di Lucas Molina gela i tifosi del Colo-Colo.
La parata decisiva al 97'
E così succede tutto dopo il 90’, nel giro di 5’. Minuto 92: un filtrante in area sul versante sinistro premia lo scatto di Javier Correa, che in diagonale indirizza il pallone verso la porta, superando il portiere in uscita; in mezzo irrompe Marcos Bolados che anticipa due difensori e piazza la zampata. Delirio in campo: persino Vozinha scatta dalla sua porta per andare a fare festa con i compagni. Una festa che rischiava di essere rovinata da Javier Mendez, che al minuto 97 dal limite dell’area libera il sinistro per una conclusione chirurgica diretta all’angolino. La palla passa tra le gambe di un difensore, Vozinha probabilmente non la vede nemmeno partire, ma ha ugualmente la reattività necessaria per allungarsi alla propria sinistra e parare in due tempi. Prima evita il gol, e poi agguanta quel pallone consapevole di essere di nuovo un eroe, dopo aver vissuto quella sensazione al Mondiale.
Tre titoli in carriera (compreso quello... "Mondiale")
“Alla mia famiglia, a Capo Verde, ai tifosi del Colo-Colo”, la dedica del portiere, che dopo una Coppa di Cipro con l’AEL Limassol (2019) aggiunge alla propria bacheca il titolo cileno. Senza dimenticare il prestigioso inserimento nell’undici “All Star” del Mondiale 2026, “in squadra” con gente come Messi, Mbappé, Haaland, Bellingham, Rodri…
Eroe contro la Spagna: tutto ebbe inizio così
Il mondo scopre Vozinha il 15 giugno 2026. Capo Verde, alla sua prima partecipazione a un Mondiale, affronta la Spagna, una delle grandi favorite per la vittoria finale. Sulla carta è una partita a senso unico e invece, a sorpresa, finisce 0-0. Il principale “responsabile” è proprio il portiere capoverdiano, l’eroe dell’impresa. Sette parate, sei delle quali su conclusioni dall’interno dell’area. Una prestazione straordinaria che permette alla piccola nazionale africana di strappare un punto storico contro quelli che sono i campioni europei in carica e… i futuri campioni del mondo. Al fischio finale Vozinha scoppia in lacrime, circondato dai compagni. Viene eletto migliore in campo e diventa immediatamente uno dei simboli del torneo.
Il boom di follower
“Sono cresciuto con i miei nonni, purtroppo non ci sono più. Hanno fatto tutto per me”, racconta in lacrime dopo la partita con la Spagna. Anche la madre non è riuscita a raggiungerlo in tempo negli Stati Uniti per assistere al suo debutto mondiale, a causa dei problemi legati al visto e ai costi del viaggio. La sua storia conquista il pubblico. Ma già durante la partita, parata dopo parata, i tifosi di tutto il mondo si chiedono chi sia (con le ricerche legate al suo nome che si impennano), tifano per lui e iniziano a seguirlo sui social. Con risultati clamorosi: dai circa 50mila follower su Instagram precedenti alla partita passa rapidamente a 7 milioni al fischio finale, fino a raggiungere quasi quota 30 milioni nel giro di poche settimane.
Nome nato per caso, soprannome diventato famoso
Dietro il soprannome di “Vozinha” si nasconde Josimar José Évora Dias, questo il vero nome del portiere capoverdiano. Perché lo chiamano così? Il soprannome significa letteralmente “nonnina” in portoghese e nasce proprio dal rapporto speciale con i nonni che lo hanno cresciuto. Da bambino giocava spesso con ragazzi più grandi e, quando tornava a casa dopo aver preso qualche colpo di troppo, veniva preso in giro dagli amici: “Vai a lamentarti dalla nonnina”. Quello che era nato come uno sfottò è diventato il nome che l'ha reso famoso nel mondo. E pensare che il padre avrebbe voluto chiamarlo Valdano, in onore di Jorge Valdano, protagonista del Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986 (il suo anno di nascita). Le autorità capoverdiane però non permisero di utilizzare quel nome straniero e allora la famiglia ripiegò su Josimar… come il difensore brasiliano.
L’incontro con Messi e lo scambio di maglia
Ma nel suo Mondiale da sogno Capo Verde non si limita a far bella figura contro la Spagna. La nazionale di Vozinha supera la fase a gironi e arriva alla fase a eliminazione diretta, dove incrocia l’Argentina di Messi. Per il portiere è un altro momento speciale: ha l’occasione di affrontare uno dei suoi grandi idoli e, al termine della partita (persa 3-2 solo ai supplementari!), riceve proprio da Messi i complimenti, prima di uno scambio di maglia che resterà per sempre tra i ricordi più belli di Vozinha.
La chiamata del Colo-Colo
Ed eccoci al capitolo più recente. A 40 anni, rimasto svincolato e con una carriera alle spalle che aveva avuto come picco tre stagioni nella seconda serie portoghese (dopo aver giocato in campionati minori come quelli di Moldavia, Cipro e Slovacchia) ecco la chiamata del Colo-Colo, uno dei club più prestigiosi e popolari del Sudamerica, stregato dalle sue prestazioni al Mondiale. “Dentro di me ho sempre pensato di essere un giocatore da grande club”, dice Vozinha il giorno della presentazione. Per lui, la federazione fa anche un’eccezione: in Cile infatti le norme prevedono che sulle maglie dei calciatori venga riportato il cognome ufficiale, non il soprannome. Il Colo-Colo riesce però a ottenere un’autorizzazione speciale per consentirgli di continuare a giocare con il nome con cui è diventato famoso sulla schiena: Vozinha.
Il sogno: la Copa Libertadores a 41 anni
Il finale della favola, però, rischia di non essere a lieto fine, nonostante adesso sia l’ora dei festeggiamenti, a cui Vozinha ha dato il via dichiarando “Sono venuto qui per vincere il titolo, e grazie a Dio ci siamo riusciti. Protagonista nella partita che ha assegnato il titolo, nel resto della stagione non è stato il portiere titolare. E ora il punto interrogativo riguarda il suo contratto, che scade il 31 dicembre 2026, senza che il suo futuro sia stato ancora chiarito. Il sogno di Vozinha, naturalmente, sarebbe quello di restare anche nella prossima stagione, per giocare a 41 anni la Copa Libertadores.