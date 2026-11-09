Dietro il soprannome di “Vozinha” si nasconde Josimar José Évora Dias, questo il vero nome del portiere capoverdiano. Perché lo chiamano così? Il soprannome significa letteralmente “nonnina” in portoghese e nasce proprio dal rapporto speciale con i nonni che lo hanno cresciuto. Da bambino giocava spesso con ragazzi più grandi e, quando tornava a casa dopo aver preso qualche colpo di troppo, veniva preso in giro dagli amici: “Vai a lamentarti dalla nonnina”. Quello che era nato come uno sfottò è diventato il nome che l'ha reso famoso nel mondo. E pensare che il padre avrebbe voluto chiamarlo Valdano, in onore di Jorge Valdano, protagonista del Mondiale vinto dall’Argentina nel 1986 (il suo anno di nascita). Le autorità capoverdiane però non permisero di utilizzare quel nome straniero e allora la famiglia ripiegò su Josimar… come il difensore brasiliano.