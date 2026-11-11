 Yamal, giovane ma stakanovista: nessuno ha giocato più minuti di lui finora. La classifica | Sky Sport
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I giocatori in Europa con più minuti giocati nella stagione 2026-2027

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Chi sono i giocatori dei top campionati europei che hanno collezionato più minuti in campo fin qui, considerando anche le coppe e le gare con le nazionali? Uno della Serie A sfiora il podio, ecco la top 10 completa (dati Transfermarkt)

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