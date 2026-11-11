I giocatori in Europa con più minuti giocati nella stagione 2026-2027
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Chi sono i giocatori dei top campionati europei che hanno collezionato più minuti in campo fin qui, considerando anche le coppe e le gare con le nazionali? Uno della Serie A sfiora il podio, ecco la top 10 completa (dati Transfermarkt)
1/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1520' in 18 partite
2/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1530' in 17 partite
3/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1532' in 17 partite
4/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1532' in 18 partite
5/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1554' in 18 partite
6/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1585' in 20 partite
7/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1620' in 18 partite
8/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1622' in 21 partite
9/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1740' in 19 partite
10/10
- minuti giocati in tutte le competizioni: 1751' in 21 partite