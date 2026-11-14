Caso Denis Bergamini, cosa può succedere nella sentenza d'Appello

È attesa per martedì prossimo, 17 novembre, alla vigilia del 37° anniversario della morte del centrocampista del Cosenza Donato "Denis" Bergamini, la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà decidere se riformare la sentenza di primo grado a carico di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore. Il 1° ottobre del 2024 la Corte d'Assise di Cosenza, infatti, aveva condannato la donna a 16 anni di carcere, accogliendo in parte le richieste della pubblica accusa. In appello il PM Luca Primicerio ha chiesto per Isabella Internò l'aggravamento della condanna a 23 anni di carcere, mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione. Martedì prossimo ci saranno le controrepliche della Procura e quindi in giornata è attesa la sentenza di secondo grado per il più lungo 'cold case' del calcio italiano.

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