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Caso Denis Bergamini, cosa può succedere nella sentenza d'Appello

il caso
Bruno Palermo

Bruno Palermo

Martedì 17 novembre sarà emessa la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro sul caso Denis Bergamini: il tribunale dovrà decidere se riformare la sentenza di primo grado a carico di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore. Si attendono sviluppi anche sul filone che riguarda Roberto Internò: a giorni il PM Luca Primicerio potrebbe depositare anche nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio

È attesa per martedì prossimo, 17 novembre, alla vigilia del 37° anniversario della morte del centrocampista del Cosenza Donato "Denis" Bergamini, la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, che dovrà decidere se riformare la sentenza di primo grado a carico di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore. Il 1° ottobre del 2024 la Corte d'Assise di Cosenza, infatti, aveva condannato la donna a 16 anni di carcere, accogliendo in parte le richieste della pubblica accusa. In appello il PM Luca Primicerio ha chiesto per Isabella Internò l'aggravamento della condanna a 23 anni di carcere, mentre i difensori hanno chiesto l'assoluzione. Martedì prossimo ci saranno le controrepliche della Procura e quindi in giornata è attesa la sentenza di secondo grado per il più lungo 'cold case' del calcio italiano.

Approfondimento

La storia di Denis Bergamini: la docuserie Sky

Il filone che riguarda Roberto Internò

Per la morte di Denis Bergamini, inoltre, la Procura di Castrovillari lo scorso settembre ha chiuso le indagini a carico del cugino dell'ex fidanzata, Roberto Internò, accusato di essere uno degli esecutori materiali dell'omicidio. A giorni il PM Luca Primicerio potrebbe depositare anche nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio. L'inchiesta sul cugino di Isabella Internò era nata dalla sentenza di primo grado, quando la Corte d'Assise di Cosenza aveva trasmesso gli atti alla Procura di Castrovillari perché indagasse su Roberto Internò con l'ipotesi di reato di omicidio volontario.

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