La storia di Denis Bergamini: la docuserie Sky

Presentata oggi la docuserie Sky Original che racconta il controverso mistero legato alla morte del giocatore del Cosenza Calcio rimasto insoluto per oltre trent’anni. "Una verità visibile da subito, ma che nessuno ha voluto vedere. Fino ad ora l'unica persona che ha fatto il carcere sono io. Per 35 anni, da innocente", le parole di Donata Bergamini, sorella di Denis. Appuntamento il 27 e 28 giugno in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, su NOW e disponibile on demand

Una statale che corre lungo la costa calabrese. Un camion fermo in mezzo alla carreggiata. Una ragazza in lacrime. E sull’asfalto, il corpo di un calciatore di 27 anni: Denis Bergamini. È il 18 novembre 1989 e da quel momento si apre uno dei casi più controversi e inspiegabili della cronaca italiana.

La docuserie il 27 e 28 giugno su Sky Il cono d'ombra. La storia di Denis Bergamini- La Serie, arriva il 27 e 28 giugno con 4 episodi in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, per riportare alla luce questa vicenda fatta di silenzi, contraddizioni, depistaggi e dolore. Dopo il podcast omonimo - sempre nelle prime posizioni tra i podcast di tendenza su Spotify dal suo debutto - la docuserie Sky Original prodotta da Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries, in collaborazione con TapelessFilm e con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission, ideata da Pablo Trincia e Debora Campanella con Paolo Negro, che ne cura anche la regia, racconta una vicenda che per oltre trent’anni ha diviso l’opinione pubblica e sfidato la giustizia.

Un mistero durato oltre trent’anni Quella notte, il corpo di Denis appare come investito da un camion. Un gesto estremo, si disse allora. Ma da subito, la famiglia e gli amici rifiutano questa spiegazione. Intorno alla sua morte si crea un cono d’ombra che, ormai dal 1989, alimenta domande senza risposta, sospetti, e ricostruzioni spesso contraddittorie. L’ipotesi del suicidio regge in sede giudiziaria per anni, ma non nel cuore di chi conosceva Denis. La docuserie racconta questa lunga battaglia per la verità con un linguaggio visivo potente, a tratti intimo, capace di restituire la vita – e non solo la morte – di Denis Bergamini. Lo fa attraverso le testimonianze dei suoi cari - come la sorella, Donata Bergamini, che per anni ha combattuto per avere giustizia - con immagini d’archivio, ricostruzioni basate su atti processuali e alcuni video girati dallo stesso Denis. Il risultato è un racconto avvincente, teso, profondamente umano, che segue l’evoluzione dell’inchiesta fino ai giorni nostri, con il processo del 2021 che, a distanza di oltre tre decenni, riapre ufficialmente il caso. Pur toccando le varie piste investigative emerse nel tempo – comprese quelle oggi escluse – la docuserie non indulge nel mistero fine a sé stesso. Piuttosto, mostra cosa significhi davvero cercare giustizia quando il tempo sembra giocare contro, e quando la verità è stata a lungo ignorata. Un’indagine emotiva e civile, che restituisce dignità a una storia rimasta troppo a lungo nell’ombra e ci interroga, ancora oggi, su cosa voglia dire avere fiducia nelle istituzioni, nel tempo e nella memoria.

Pablo Trincia e Donata Bergamini

Sinossi degli episodi Episodio 1 Denis Bergamini nasce a Boccaleone, nel Ferrarese. È un talento del calcio, e riesce a diventare un professionista, portando il Cosenza Calcio dalla serie C alla promozione in B. Nella città calabrese si innamora di una ragazza, Isabella Internò, con cui ha una lunga relazione. Il 18 novembre 1989 Denis abbandona il ritiro prepartita e sparisce nel nulla. Episodio 2 I compagni del Cosenza ricevono la telefonata che li avvisa che Denis è morto. Intanto la famiglia Bergamini parte da Boccaleone per raggiungere Cosenza, dove vengono tenuti i funerali. La famiglia e gli amici non credono al suicidio, ma il processo del 1991 conferma questa versione dei fatti. Episodio 3 2009. Dopo vent’anni dalla morte di Denis un movimento spontaneo, nato sui social, porta la famiglia Bergamini a riprendere la ricerca per la verità, e vengono alla luce nuove testimonianze. Le nuove indagini della procura però si fermano dopo quattro anni. Nel 2017 un nuovo PM riapre il fascicolo e chiede un nuovo, fondamentale accertamento. Episodio 4 Le nuove analisi sul corpo confermano la causa di morte di Denis. La Procura esclude le piste legate alla criminalità organizzata, e nel 2021, dopo più di trent’anni dalla tragedia, si va a processo: sul banco degli imputati l’ex ragazza di Denis, Isabella Internò. Gli intervistati Donata Bergamini - sorella di Denis Fabio Anselmo - avvocato della famiglia Bergamini Silvia Galeone - avvocato della famiglia Bergamini Guido Dalle Vacche - cognato di Denis Michele Padovano - compagno di squadra di Denis Sergio Galeazzi - compagno di squadra di Denis Luigi Simoni - compagno di squadra di Denis Roberta Sacchi - amica di Denis Eugenio Gallerani - avvocato della famiglia Bergamini Margherita Neri - medico legale Roberto Testi - medico legale Silvia Vallini - giornalista Sky Sport Bruno Palermo - giornalista consulente Sky Sport Eugenio Facciolla - ex PM di Castrovillari Matteo Dalena - Verità per Denis