Dopo lo 0-0 di Milan-Juve Allegri si conferma tabù per Stefano Pioli: 19 precedenti in carriera e zero vittorie per l'attuale allenatore rossonero. Non solo, contro nessun altro tecnico Pioli ha perso più volte: 14. Ma chi sono le altre "bestie nere" dei principali allenatori del presente? Le sfide Mou-Pep, Klopp tabù per molti, Sarri-Allegri e una rivalità iniziata nel 2003 in C2. Mentre l'avversario più ostico per Zidane… non è un big. Dati Transfermarkt

