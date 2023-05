L’ultimo studio dell’Osservatorio calcistico del Cies è dedicato agli esoneri: in quale campionato se ne registrano di più? Percentuali altissime in Bosnia, dove si è salvato un solo allenatore in tutta la stagione. Sorprende la Serie A, con “appena” il 35% di panchine saltate. Ma quando si cambia, lo si fa dopo poche partite