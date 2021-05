12/13 ©Getty

KEISUKE HONDA-CAMBOGIA - L'ex numero 10 giapponese del Milan ha da poco iniziato la sua carriera in panchina, assumendo un ruolo a metà tra Ct e General Manager della nazionale cambogiana. Ma senza smettere di giocare! Infatti, nel mentre, ha continuato la sua carriera in campo prima in Messico, poi in Australia, Olanda, Brasile e ora in Azerbaigian.