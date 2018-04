A vederlo così non è un undici stellare: non ci sono Cristiano Ronaldo, Messi o Salah. Eppure è stata eletta la squadra migliore della stagione dagli utenti di Fifa 18. Dopo una lunga selezione, in una lista dei cento migliori giocatori del mondo la formazione tipo di Fifa Ultimate Team 2018 è stata stilata dagli utenti della community. A rappresentare l’Italia ci sono Giorgio Chiellini, al centro di quella che potrebbe essere una difesa a tre, e Sebastian Giovinco in un'inedita coppia d’attacco. L'altro volto noto è quello di Marek Hamsik, scelto forse anche per aver superato il record di Maradona al Napoli.

Chiellini, Piqué e una sopresa

Gli utenti della community hanno deciso di affidare la porta della propria squadra ideale a Jan Oblak: il portiere dell’Atletico Madrid si è meritato la fiducia di tanti "Fut-Allenatori" grazie ai soli 18 gol subiti in Liga e che fanno di lui il portiere meno battuto di Spagna. A far compagnia a Chiellini, in difesa, c'è un nome scontato, quello di Gerard Piqué, e una sorpresa: Niklas Sule. Non un nome di richiamo, ma la sua duttilità nel reparto arretrato lo hanno fatto diventare la terza scelta dopo due giganti del calcio europeo.

Centrocampo alla francese

Si parla francese a centrocampo: tre dei cinque centrocampisti, infatti, vengono dalla Ligue 1. Sono Fabinho e Lemar, entrambi del Monaco: se il primo è una vecchia conoscenza del calcio europeo, l'altro diventerà molto presto uno dei nomi più chiacchierati dell'estate. Per lui sono arrivate già le offerte di Arsenal e Liverpool. L'altro francese è il centrocampista del Paris Saint Germain, Adrien Rabiot. Con loro, oltre al già citato Marek Hamsik, c'è il pilastro del Bayern Monaco Javi Martinez.

Attacco inedito

In avanti, le scelte potrebbero essere discutibili: la coppia formata da Sebastian Giovinco, reduce dalla delusione nella Champions League CONCACAF, e da Jamie Vardy conta all’attivo sono 31 gol stagionali: le stesse segnate dal solo Mohamed Salah tra Premier e Coppe e che al momento permettono all'egiziano di condurre la classifica alla Scarpa d'Oro. Tra le riserve spiccano il portiere della Roma Alisson e il Papu Gomez. Il Jolly, ovvero il 24 esimo giocatore selezionato, è un altro napoletano: José Maria Callejon.