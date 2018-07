Archiviato lo straordinario successo della prima edizione a Cervia, l’estate di Christian Vieri riparte dalle spiagge italiane con l’imperdibile "Bobo Summer Cup". Organizzato da Stars On Field e dall’ex attaccante della Nazionale, bomber dal lunghissimo curriculum in Serie A, il torneo di footvolley per eccellenza ha preso il via a Marina di Ragusa sotto il sole della Sicilia. Divertimento e solidarietà alla base dell’appuntamento, rassegna che attraverso le sue tappe per l’Italia devolverà tutto il ricavato all’associazione Heal Onlus. A precedere ogni giornata, infatti, si svolgerà una serata di beneficenza alla quale hanno già partecipato tra gli altri Álvaro Recoba ed Hernan Crespo, il comico Andrea Pucci e Francesca Piccinini, Davide Lippi e Davide Bombardini. Non è un mistero che in campo regnasse l’intesa tra Bobo e il Chino, mancino delizioso e un cuore grande: l’ex interista si è infatti assicurato la maglia indossata da Andrea Pirlo nell’esibizione d’addio dello scorso 21 maggio. Un cimelio da incorniciare quello de "La Notte del Maestro", andato in vendita in occasione dell’asta benefica tenutasi al Bon di Ragusa.