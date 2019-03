Le gioie delle nazionali sono di tutti, quelle di un club no. Però ci sono delle imprese che sono capaci di regalare felicità anche a chi non è tifoso di una determinata squadra. Claudio Ranieri con il suo Leicester, per esempio, è stato in grado di mandare in apoteosi i supporter della squadra inglese ma ha fatto felici anche tutti gli appassionati del calcio mondiale per via dell’incredibile e impronosticabile risultato ottenuto quando ha portato le Foxes a vincere il titolo inglese - Giornata della Felicità? Ecco chi invece non sorride mai