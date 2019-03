Un gol, una vittoria, un contratto firmato: nel calcio ci sono diversi motivi per essere felici e tanti modi per manifestare questa contentezza. Non tutti però sono come Ronaldinho, capace considerare una partita come puro divertimento, o come Fabio Grosso, emozionato fino alle lacrime dopo una rete importante. Nella Giornata mondiale della Felicità, celebriamo anche chi, apparentemente, felice non lo è mai. Almeno non in campo - Giornata mondiale della Felicità, i momenti di gioia più famosi nel calcio