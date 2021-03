Lo riconoscete al centro della foto? È Alisson, l'ex Roma e ora portierone del Liverpool. Il brasiliano ha scelto un look dal gusto rétro, non certo una novità nel mondo del pallone, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta (ma non solo). Baffi porta fortuna, baffetti, baffi "alla Lando Buzzanca", baffi a manubrio e baffi che hanno segnato un gol. Ecco i più celebri