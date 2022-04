Il centrale del Milan ha dichiarato di non voler più tagliare barba e capelli finché non sarà pronto al rientro in campo. Un look eccentrico che però non è un inedito assoluto: dal compagno di squadra Giroud a Benzema ma anche quelle famose del passato di De Rossi e Moscardelli. Ecco le barbe più famose

KJAER PREMIO ASTORI PER I SOCCORSI AD ERIKSEN