Famosi per il loro talento ma anche per la capigliatura: i ricci nel mondo del pallone sono stati (e sono tutt’ora) numerosi, ma alcuni sono assolutamente indimenticabili come i colombiani Valderrama e Higuita o “El Pelusa” Maradona, che proprio alla sua chioma doveva il primo soprannome. Ecco dunque i 25 riccioluti più famosi o appariscenti del calcio, con qualche “insospettabile”…

