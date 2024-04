Non solo il calcio di lusso al Bernabeu: durante il 3-3 tra Real Madrid e Manchester City nell’andata dei quarti di Champions, Guardiola ha indossato un orologio che vale oltre 1 milione di euro. Si tratta di un modello introvabile, ispirato a Rafa Nadal: ne sono stati prodotti soltanto 50 in tutto il mondo. Pep non è però l’unico: il binomio tra big del calcio e orologi costosi è sempre attuale. Da CR7 a Messi e non solo…