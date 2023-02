La squadra di Spalletti è pronta a tornare in campo in Europa, dove sta (già) facendo meglio di chiunque altro confrontando i numeri dei top 5 campionati. È quella che ha fatto più punti in assoluto (62), quella con la miglior media gol (+41) e anche quella con la miglior media punti (2,7)

LE PROBABILI DI EINTRACHT-NAPOLI