L'esterno marocchino ha sbagliato un rigore decisivo in Coppa d'Africa, negli ottavi di finale contro il Sudafrica, a cinque minuti dalla fine del match quando la sua squadra era sotto 1-0. Un errore che ha riportato alla mente le parole del suo allenatore ai tempi dell'Inter: "Prima di far tirare un rigore ad Hakimi devono morire tutti gli altri" disse in tono scherzoso

Dopo il grande mondiale disputato in Qatar, il Marocco viene eliminato in Coppa d'Africa agli ottavi. La squadra del Ct Regragui, sotto 1-0 dopo il gol di Magkopa al 57', ha la possibilità di pareggiare all'85'. Fallo di mano di Mokoena, rivisto al Var, e rigore per il Marocco. Sul dischetto si presenta Hakimi che però colpisce la traversa. Dopo il rigore fallito c'è spazio anche per l'espulsione di Amrabat al 94' e il raddoppio dei sudafricani con Mokoena un minuto più tardi

Quando Conte disse: "Piuttosto che far tirare un rigore ad Hakimi..."

L'errore di Hakimi ha riportato alla mente le parole del suo allenatore ai tempi dell'Inter, Antonio Conte. Dopo la partita a San Siro contro il Verona, il 25 aprile 2001, l'allora allenatore nerazzurro si espresse in modo simpatico sulle caratteristiche dell'esterno marocchino dal dischetto: "L'importante è che non tiri i rigori. Sulle punizioni abbiamo visto che ha delle capacità balistiche importanti. Ma sui rigori, lo vedo a fine allenamento quando si ferma a calciarli con i compagni...Penso che se dovessimo arrivare in qualche competizione ai rigori dovrebbero morire tutti prima di far tirare dal dischetto lui. Dal dischetto è una "pippa", è peggio di me quando giocavo". Parole che forse il Ct Redragui avrebbe dovuto ascoltare. Ovviamente, si fa per ridere: Hakimi resta uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. E saprà sicuramente riscattarsi da un errore che, nel calcio, fa parte del gioco