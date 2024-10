Cesare, Paolo e ora Daniel: la terza generazione di Maldini pronta a fare il suo esordio in Nazionale, dopo che l'ultimo della dinastia è stato convocato da Luciano Spalletti per le prossime gare di Nations League. Nonni, padri, figli, quali sono le altre dinastie nel mondo del calcio? E quali sono riuscite a "passarsi il testimone" anche in nazionale?