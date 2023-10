Sporting Lisbona-Atalanta, le probabili formazioni: Gasperini pensa a De Ketelaere-Lookman

Gasperini orientato a schierare De Ketelaere accanto a Lookman. Scamacca, dunque, dovrebbe partire dalla panchina anche se nell'allenamento della rifinitura è stato provato da titolare. Amorim con il problema Coates destinato a non prendere parte al match. Al suo posto molto probabilmente Matheus Reis. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo la buona partenza della prima giornata contro gli esordienti del Rakow per 2-0 al Gewiss, l'Atalanta vuole dare un'accelerata alla sua classifica e affronta lo Sporting Lisbona in quello che presumibilmente sarà il duello per il primo posto nel gruppo D. I portoghesi, infatti, a loro volta, arrivano a questa sfida (in diretta giovedi su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW TV alle 18.45), dopo il successo il trasferta, in Austria contro lo Sturm Graz per 2-1

Atalanta, Gasp pensa a De Ketelaere-Lookman L'allenatore bergamasco intenzionato a schierare De Ketelaere dal 1' accanto a Lookman per una coppia tutta potenza e velocità. Scamacca va in panchina. Per quanto riguarda il ruolo di trequartista dovrebbe essere Pasalic il designato, De Roon e Kooppmeiners come diga centrale, ormai intoccabili Zappacosta e Ruggeri sulle corsie laterali. ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Sporting, Reis sostituto di Coates Senza Coates infortunato, in difesa Amorim dovrà trovare il giusto sostituto di una vera e propria colonna della sua squadra, possibile sia Matheus Reis il prescelto. A centrocampo c'è l'ex Lecce Hjulmand mentre in attacco Paulinho dovrebbe essere il terminale offensivo forte dei cinque gol in nove partite in campionato. SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Adan, Diomande, Matheus Reis, Inacio, Esgaio, Hjulmand, Morita, Santos, Edward, Goncalves; Paulinho. All. Amorim