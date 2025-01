Nonostante la prima sconfitta in questa Europa league, la Lazio chiude al primo posto dopo la ‘League Phase’. La squadra di Baroni perde a Braga 1-0. Partono forte i padroni di casa che sbloccano il match in avvio con Rivardo Horta. La Lazio non riesce a rendersi pericolosa, neanche nella ripresa se non nella parte finale con Isaksen, Noslin e Dele Bashiru ma non basta. Vince il Braga. Agli ottavi rischio derby con la Roma

