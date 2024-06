Ancora un dubbio da sciogliere per Nagelsmann, col ballottaggio in difesa tra Tah e Schlotterbeck per il posto accanto a Rudiger. Clarke sembra orientato a puntare in attacco su Adams. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Dopo le non moltissime amichevoli disputate in questo breve periodo di preparazione, finalmente si fa sul serio. Inizia Euro 2024 con la gara d'apertura tra la Germania e la Scozia. I tedeschi sono tra i favoriti anche se non in senso assoluto ma certamente per il fatto di poter contare sul fattore 'casa'. Hanno fatto discutere le scelte di Nagelsmann con qualche esclusione illustre ma molto talento da mettere in campo, su tutti quello di Wirtz e Havertz a cui si aggiunge la grande qualità di Toni Kroos campione d'Europa col Real Madrid. Più sbarazzina del solito la Scozia che ha eliminato la Norvegia di Haaland nelle qualificazioni. McTominay, Tierney e Robertson le certezze su cui farà affidamento il Ct Clarke. Si gioca a Monaco di Baviera. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD