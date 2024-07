Nessun cambio previsto da parte di Ct Martinez che si affiderà a Ronaldo nel tridente. Deschamps dovrà fare a meno di Rabiot per squalifica, pronto Camavinga al suo posto, con Kolo Muani favorito su Thuram. Diretta da Amburgo alle ore 21.00 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Dopo diversi giorni di pausa, iniziano i quarti di finale di Euro 2024. Nella giornata di domani, venerdì 5 luglio, oltre al match tra Spagna-Germania alle ore 18.00, alle 21.00 è in programma la sfida tra Portogallo-Francia. E’ anche l'incontro tra le due grandi stelle: Cristiano Ronaldo da un lato e Mbappé dall’altro. Il Portogallo di Martinez, dopo un girone concluso al primo posto davanti alla Turchia di Montella, ha raggiunto i quarti di finale con la vittoria arrivata solo ai calci di rigore contro la Slovenia. Percorso non semplice anche per la Francia di Deschamps che ha eliminato il Belgio agli ottavi di finale per 1-0 grazie all’autogol, arrivato solo all’85’, di Vertonghen. 28 i precedenti tra le due Nazionali, in netto favore della Francia che vanta ben 19 vittorie. 6, invece, i successi del Portogallo mentre sono solo 3 i pareggi. Sarà possibile seguire la sfida, in programma ad Amburgo, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.