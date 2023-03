C'è un ragazzo che viaggia per miglia dall'Inghilterra alla Toscana per conoscere la squadra di Serie C che ha reso grande nell'universo del videogioco. Will Still, (vero) allenatore del Reims da record in Europa, deve la sua passione per la panchina a Football Manager. Dalle 35 le cause di divorzio nel Regno Unito dove FM compare negli atti alla simulazione di 416 anni del polacco Pawel Sicinski, che nella sua estramemente longeva carriera ha vinto 1.258 trofei