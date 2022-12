Negli ottavi vinti contro Corea e Spagna, l'attaccante brasiliano Richarlison e il terzino marocchino Achraf Hakimi hanno sfoggiato i loro festeggiamenti speciali. L'attaccante della Selecao ha coinvolto anche il Ct Tite nella "danca do pombo", mentre l'ex Inter ha esultato a ritmo di pinguino, come ha insegnato anche ai suoi compagni nel Psg. Non sono però gli unici casi in cui dopo il gol si assumono le sembianze di un animale: qualcuno è diventato perfino un salmone o un verme. E non mancano le provocazioni