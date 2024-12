Nel corso del Fifa The Best è stata svelata la top XI del 2024. Una formazione che ha un valore di mercato (secondo i dati Transfermarkt) da quasi 2 miliardi di euro e che può contare su un tridente d'attacco stellare. Tra di loro c'è anche un "ex calciatore": Toni Kroos, che lo scorso luglio ha dato l'addio al calcio giocato al termine degli Europei con la sua Germania

FIFA THE BEST 2024: TUTTI I PREMIATI