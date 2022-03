Il passaporto non mente, ma se non fosse per quello sarebbe davvero difficile crederci. Sai dove è nato in realtà il norvegese Haaland? O il perno della Serbia, Milinkovic-Savic? Per non parlare di Hakimi, Mahrez, Calhanoglu: simboli delle rispettive nazionali, che hanno scelto nonostante siano nati in altri Paesi. E c'è persino chi è stato partorito... in mezzo all'oceano